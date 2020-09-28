Трое подростков жестоко избили сверстника в Кировской области
Екатерина Зайцева
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В Кировской области в городе Вятские Поляны трое подростков жестоко избили сверстника. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Видео жесткой драки, в ходе которой трое подростков избивают лежащего на земле мальчика, было опубликовано в соцсетях.
«По данному факту, учитывая несовершеннолетний возраст участников драки, организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что после проверки будет принято процессуальное решение.
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