Трое подростков жестоко избили сверстника в Кировской области

В Кировской области в городе Вятские Поляны трое подростков жестоко избили сверстника. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Видео жесткой драки, в ходе которой трое подростков избивают лежащего на земле мальчика, было опубликовано в соцсетях.

«По данному факту, учитывая несовершеннолетний возраст участников драки, организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что после проверки будет принято процессуальное решение.

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