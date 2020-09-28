Минпросвещения: 111 школ страны закрыты на карантин из-за гриппа
Елизавета Мележенкова
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В России 111 школ закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.
Отмечается, что такое количество учебных заведений составляет 0,13% от общего числа школ страны.
В министерстве также добавили, что в некоторых образовательных учреждениях на карантин были переведены лишь отдельные классы. 34 школы вернулись в штатный режим работы.
Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем — показатели заболеваемости в российских школах сейчас не превышают привычные осенние.
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