Минпросвещения: 111 школ страны закрыты на карантин из-за гриппа

В России 111 школ закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Отмечается, что такое количество учебных заведений составляет 0,13% от общего числа школ страны.

В министерстве также добавили, что в некоторых образовательных учреждениях на карантин были переведены лишь отдельные классы. 34 школы вернулись в штатный режим работы.

Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем — показатели заболеваемости в российских школах сейчас не превышают привычные осенние.

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