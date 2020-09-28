В Казани горит склад на площади 400 квадратных метров

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В Казани загорелось складское помещение, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Татарстану.

«В 11.40 мск поступило сообщение о задымлении по улице Короленко, 58 (адрес примерный), в Казани. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение в складском одноэтажном помещении», — сказал он.

На данный момент площадь возгорания составляет 400 кв. м.

Предварительно, пострадавших нет.

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