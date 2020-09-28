Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из «Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март», опубликованного на сайте Гидрометцентра.

В октябре температура будет теплее нормы в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. А на юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет холоднее, чем обычно.

Также в ноябре температура превысит обычную на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии, хотя в Магаданской области и на Чукотке будет наблюдаться похолодание.

Декабрьская погода будет теплой для большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. А вот жителей Дальнего Востока предупреждают о холодах.

В первом месяце нового года воздух будет прогреваться выше норы в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири это время будет холодным.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа», — говорится в прогнозе.

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