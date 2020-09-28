Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Умер основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что он ушел из жизни 27 сентября, ему было 96 лет.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — говорится в сообщении.

В мае 1976 года Орлов создал Московскую Хельсинкскую группу — старейшую правозащитную организацию в России.

Меньше чем через год его арестовали, в дальнейшем власти СССР приговорили его к семи годам заключения в лагерях и пяти годам ссылки за антисоветскую пропаганду. В 1986 году Юрия Орлова выслали из Советского союза, тогда же он стал профессором Корнеллского университета в США.