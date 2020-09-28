В Индонезии 14 человек погибли при сходе оползней
Карина Казанцева
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В индонезийском городе Таракан 14 человек погибли при сходе оползней, пишет агентство Antara со ссылкой на власти.
Как пишет агентство, четыре оползня сошли после непрекращающихся проливных дождей. Среди погибших — мужчина, женщина и ребенок из одной семьи.
Также несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу. Оползни разрушили множество построек, в том числе жилые дома.
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