Около 900 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Около 900 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, власти планируют вакцинировать 60-65% населения, то есть около 4,5 миллиона человек.
Отмечается, что сделать прививку можно в поликлиниках или мобильных комплексах, предоставив паспорт и полис ОМС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ВОЗ предрекли возможный дефицит вакцины от гриппа в Северном полушарии
— В ВОЗ заявили, что Россия может гордиться своим здравоохранением
— Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых россиян