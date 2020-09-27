Около 900 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, власти планируют вакцинировать 60-65% населения, то есть около 4,5 миллиона человек.

Отмечается, что сделать прививку можно в поликлиниках или мобильных комплексах, предоставив паспорт и полис ОМС.

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