В Монголии девушка заболела бубонной чумой, съев сурка
Карина Казанцева
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В Монголии девушка заболела бубонной чумой, съев сурка, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.
Отмечается, что 25-летнюю девушку доставили в больницу в провинции Ховд, где лабораторные исследования подтвердили заражение чумой.
19 человек, контактировавшие с девушкой, находятся в изоляции.
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