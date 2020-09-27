В Монголии девушка заболела бубонной чумой, съев сурка, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.

Отмечается, что 25-летнюю девушку доставили в больницу в провинции Ховд, где лабораторные исследования подтвердили заражение чумой.

19 человек, контактировавшие с девушкой, находятся в изоляции.

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