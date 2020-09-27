На протестах в Минске задержаны около 140 человек
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В ходе протестной акции в Минске задержаны около 140 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
Ранее пресс-секретарь белорусского МВД сообщила, что всего по стране задержаны почти 200 протестующих.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Колонны бронетехники: в Минске снова разгоняют протесты
— Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч