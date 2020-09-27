На протестах в Минске задержаны около 140 человек

В ходе протестной акции в Минске задержаны около 140 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Ранее пресс-секретарь белорусского МВД сообщила, что всего по стране задержаны почти 200 протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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