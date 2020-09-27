В Москве из ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали 2 тысячи человек

Неизвестные сообщили о минировании торгового центра «Охотный ряд» в Москве, из-за чего специалисты эвакуировали около двух тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Почти две тысячи человек эвакуированы из торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади из-за угрозы взрыва», — сказал источник.

По его словам, полицейские и кинологи обследуют здание.

Ранее анонимы сообщили о «минировании» самолета в Шереметьево, который должен был улететь в Минеральные Воды.

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