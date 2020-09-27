Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч
Карина Казанцева
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Число протестующих в Минске в 50-й день акций превысило 100 тысяч, пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что протестующие ушли от стелы «Минск город-герой» и приблизились к площади Победы. Оппозиционеры продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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