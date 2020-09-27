Врачи рассказали о состоянии выжившего в авиакатастрофе под Харьковом

Врачи рассказали о состоянии курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в катастрофе Ан-26 под Харьковом, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Состояние здоровья Золочевского пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному, рассказал старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Клапчук.

Он уточнил, что курсант чувствует себя хорошо, общается с родственниками и с врачами.

Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, из которых семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Выжил только Золочевский.

26 сентября был объявлен на Украине днем ​​траура по погибшим в авиакатастрофе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинские спасатели завершили работы на месте падения Ан-26

— Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26

— Украинские власти не исключают вину диспетчеров в крушении Ан-26