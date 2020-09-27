Врачи рассказали о состоянии выжившего в авиакатастрофе под Харьковом
Врачи рассказали о состоянии курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в катастрофе Ан-26 под Харьковом, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Состояние здоровья Золочевского пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному, рассказал старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Клапчук.
Он уточнил, что курсант чувствует себя хорошо, общается с родственниками и с врачами.
Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, из которых семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Выжил только Золочевский.
26 сентября был объявлен на Украине днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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