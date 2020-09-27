Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине выросло до 39 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«По уточненным данным, количество пострадавших — 39 человек», — заявили в спасательном ведомстве.

Там добавили, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход. По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие являются работниками предприятия, большинство из них — граждане стран СНГ.