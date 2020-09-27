Биг-Бен вскоре покажут после трехлетней реставрации

Верхнюю часть Биг-Бена — одного из главных символов Великобритании — вскоре освободят от строительных лесов после трехлетней реконструкции, передает Sky News.

Ремонтные работы над лондонской Башней Елизаветы с колоколом Биг-Бен начались в 2017 году. Реставрацию решили провести после инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, механизм и сама башня.

По данным телеканала, строительные леса начнут снимать с башни в ближайшие дни, и через шесть недель верх башни снова станет виден прохожим.

Уточняется, что ремонт продлится до 2021 года. До этого времени колокол будет звонить только по особым случаям.

До начала реставрации Биг-Бен работал 157 лет почти без пауз. На профилактику механизмы закрывали последний раз в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине 1980-х.

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