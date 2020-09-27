Биг-Бен вскоре покажут после трехлетней реставрации
Верхнюю часть Биг-Бена — одного из главных символов Великобритании — вскоре освободят от строительных лесов после трехлетней реконструкции, передает Sky News.
Ремонтные работы над лондонской Башней Елизаветы с колоколом Биг-Бен начались в 2017 году. Реставрацию решили провести после инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, механизм и сама башня.
По данным телеканала, строительные леса начнут снимать с башни в ближайшие дни, и через шесть недель верх башни снова станет виден прохожим.
Уточняется, что ремонт продлится до 2021 года. До этого времени колокол будет звонить только по особым случаям.
До начала реставрации Биг-Бен работал 157 лет почти без пауз. На профилактику механизмы закрывали последний раз в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине 1980-х.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Британии колокол замолчал впервые за 239 лет из-за одного человека