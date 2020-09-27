Голая девушка в плаще напугала рыбака в Выборге
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Жители Выборга в Ленобласти заметили на улице обнаженную девушку в плаще. Ее фотография появилась в местном паблике «ВКонтакте».
Девушка в черном плаще на распашку и на каблуках шла по набережной города. Нестандартный образ местной жительницы сфотографировал рыбак.
«Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю, что бабье лето пришло, но не до такой же степени... Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся», — написал он в посте, прикрепив снимок с девушкой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: