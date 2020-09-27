Голая девушка в плаще напугала рыбака в Выборге

Жители Выборга в Ленобласти заметили на улице обнаженную девушку в плаще. Ее фотография появилась в местном паблике «ВКонтакте».

Девушка в черном плаще на распашку и на каблуках шла по набережной города. Нестандартный образ местной жительницы сфотографировал рыбак.

«Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю, что бабье лето пришло, но не до такой же степени... Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся», — написал он в посте, прикрепив снимок с девушкой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голая женщина разгуливала по проезжей части в Подмосковье