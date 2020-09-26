Онколог предупредил, что шеллак может привести к раку
Карина Казанцева
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Врач-онколог Михаил Мяснянкин предупредил, что шеллак может привести к раку. Об этом пишет «Пятый канал».
Мяснянкин добавил, что опасность создает ультрафиолет, который используется для затвердевания лака.
Врач посоветовал использовать лаки, которые не требует ультрафиолета, и обращаться ко врачу при любых подозрениях.
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