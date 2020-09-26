Шесть палестинцев погибли при обрушении канализационного колодца
Карина Казанцева
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В провинции Хеврон шесть палестинцев погибли при обрушении старого канализационного колодца, пишет агентство WAFA со ссылкой на местную полицию.
«Шесть палестинцев из одного клана погибли в результате обрушения старого канализационного колодца в деревне Дер Абумашаль недалеко от города Хеврон на Западном берегу», — приводятся слова представителя полиции Лоая Зриката.
Он отметил, что полиция и прокуратура начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
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