Рысь взяла на воспитание котенка в иркутском зоопарке

Рысь по кличке Алена взяла на воспитание котенка в сибирском зоопарке в Иркутске. Зоопарк опубликовал видео в Instagram.

За три года жизни в зоопарке рысь уже заботилась о медвежатах, маламутах и еноте. Теперь она ухаживает за котенком, пока ему ищут хозяев.

Рысь Алену выкупили 3,5 года назад из Московского зверосовхоза, где из нее хотели сделать шубу.

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