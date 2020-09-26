Рысь взяла на воспитание котенка в иркутском зоопарке
Карина Казанцева
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Рысь по кличке Алена взяла на воспитание котенка в сибирском зоопарке в Иркутске. Зоопарк опубликовал видео в Instagram.
За три года жизни в зоопарке рысь уже заботилась о медвежатах, маламутах и еноте. Теперь она ухаживает за котенком, пока ему ищут хозяев.
Рысь Алену выкупили 3,5 года назад из Московского зверосовхоза, где из нее хотели сделать шубу.
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