Эксперт предупредил об опасности стресса при пандемии

Стресс, спровоцированный эпидемией, может вызывать сердечно-сосудистые патологии, рассказал главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто. Об этом пишет ТАСС.

«В долгосрочной перспективе уровень стресса может сказаться. Прежде всего, может быть повышение артериального давления, повышение артериальной гипертензии. Это может сказаться склонностью, когда есть комплекс факторов, к атеросклерозу, ишемической болезни сердца», — сказал Шляхто.

Врач подчеркнул, что психологический фактор очень важен в лечении сердечно-сосудистых патологий.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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