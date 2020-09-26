В Испании завод затопило вином

В Испании на одной из виноделен разлилось тысячи литров вина. Видео с места инцидента опубликовала местная радиостанция в Twitter.

Происшествие случилось на винодельне Vitivinos в испанской провинции Альбасете.

На кадрах видно, как из огромного чана с большой скоростью вытекает красное вино и заливает территорию завода.

Отмечается, что из бочки вытекло 50 000 литров вина.

Этот инцидент стал поводом для многочисленных шуток в Twitter.

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