В Испании завод затопило вином
Катерина Медведева
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В Испании на одной из виноделен разлилось тысячи литров вина. Видео с места инцидента опубликовала местная радиостанция в Twitter.
Происшествие случилось на винодельне Vitivinos в испанской провинции Альбасете.
На кадрах видно, как из огромного чана с большой скоростью вытекает красное вино и заливает территорию завода.
Отмечается, что из бочки вытекло 50 000 литров вина.
Этот инцидент стал поводом для многочисленных шуток в Twitter.
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