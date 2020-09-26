Московские школьники попали в больницу после дезинфекции дома от клопов

Два школьника попали в больницу после проведения обработки от клопов в квартире в Москве, где они проживают. Об этом пишет РЕН.

По данным издания, в медучреждение госпитализировали детей 8 и 10 лет. У них была диагностирована аллергия на неизвестное вещество.

Инцидент произошел 24 сентября, дезинфекция от клопов проводилась двумя днями ранее.

По факту произошедшего проводится проверка.

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