Московские школьники попали в больницу после дезинфекции дома от клопов
Катерина Медведева
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Два школьника попали в больницу после проведения обработки от клопов в квартире в Москве, где они проживают. Об этом пишет РЕН.
По данным издания, в медучреждение госпитализировали детей 8 и 10 лет. У них была диагностирована аллергия на неизвестное вещество.
Инцидент произошел 24 сентября, дезинфекция от клопов проводилась двумя днями ранее.
По факту произошедшего проводится проверка.
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