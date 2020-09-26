Пенсионерам Подмосковья рекомендовали соблюдать самоизоляцию

Власти Подмосковья рекомендовали гражданам в возрасте старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Такое постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению,

не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в документе.

Отмечается, что выходить рекомендуется только в случаях обращения за медицинской помощью, выхода в магазин, выгула домашних животных, выноса мусора, а также занятий физкультурой на открытом воздухе.

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