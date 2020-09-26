В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею на детской площадке
Бернст Ю.
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В Ростове-на-Дону рецидивист ударил 14-летнюю девочку ножом в шею на детской площадке. Об этом сообщается на сайте СК России по Ростовской области.
По данным ведомства, подозреваемый был пьян. Он схватил девочку и нанес ей канцелярским ножом один удар в область шеи.
При этом школьница оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. Ребенку была оказана медицинская помощь. В настоящее угрозы ее жизни нет.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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