В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею на детской площадке

В Ростове-на-Дону рецидивист ударил 14-летнюю девочку ножом в шею на детской площадке. Об этом сообщается на сайте СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, подозреваемый был пьян. Он схватил девочку и нанес ей канцелярским ножом один удар в область шеи.

При этом школьница оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. Ребенку была оказана медицинская помощь. В настоящее угрозы ее жизни нет.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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