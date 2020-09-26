CNN: Трамп определился с кандидатурой нового члена Верховного суда
Американский президент Дональд Трамп собирается выдвинуть судью апелляционного суда Эми Кони Барретт кандидатом на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов, передает CNN со ссылкой на многочисленные высокопоставленные источники в Республиканской партии.
По их данным, Трамп уже определился с кандидатурой нового члена Верховного суда. При этом отмечается, что решение главы государства может измениться в последний момент, поэтому до сих пор нельзя с уверенностью говорить о его окончательном выборе.
Сейчас Барретт является судьей апелляционного суда седьмого округа США, где рассматриваются дела Висконсина, Иллинойса и Индианы. Она известна консервативными взглядами и, в частности, выступает против абортов.
Федеральных судей в США назначают пожизненно по представлению главы государства. Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября после смерти 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она стала второй женщиной в истории США, занявшей пост судьи Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.
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