Еще пять человек задержаны после нападения на людей у старого здания Charlie Hebdo

По факту нападения на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже были задержаны еще пять человек, передает BMFTV.

Как сообщалось, три человека получили ножевые ранения возле бывшего здания редакции издания в Париже. Один подозреваемый в нападении был задержан.

Ранее Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

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