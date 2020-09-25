Число случаев коронавируса во Франции превысило полмиллиона

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции преодолело отметку в 500 тысяч. Об этом сообщает санитарная служба Santе Publique.

По данным службы, за прошедшие сутки во Франции было зарегистрировано 15 797 новых случаев COVID-19. Свыше 4 тыс. человек были госпитализированы в больницы за последнюю неделю.

Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране достигло 31 661.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые назвали «виновников» пандемии COVID-19

— В ВОЗ предрекли 2 млн жертв от COVID-19

— В США число заражений коронавирусом превысило 7 миллионов