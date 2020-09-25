МВД Франции назвало терактом нападение на журналистов в Париже

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение на журналистов возле здания редакции Charlie Hebdo. Об этом пишет ТАСС.

«Очевидно, что это теракт. Это произошло на улице, где располагалась редакция «Шарли эбдо», они действовали, как действуют террористы», — сказал Дарманен.

Как сообщалось, три человека получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже.

Ранее Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

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