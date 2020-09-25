Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами «Гром» пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяну Петрову.

По ее словам, в результате операции были задержаны восемь мужчин. Задержанных привезли в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений, рассказала Петрова.

Она добавила, что семеро из них получили по 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. У восьмого при досмотре нашли 4 г героина и 0,13 г метадона. Кроме того, у него дома был обнаружен подозрительный сверток, который был направлен на исследование. Против этого задержанного открыто уголовное дело за хранение наркотиков.

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