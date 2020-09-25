Во Владимире умер ветеран, который расписался на стене Рейхстага в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, который в 1945 году оставил подпись на стене Рейхстага в Берлине, скончался во Владимире в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Красной звезды» Ушаков Николай Андреевич. В сентябре 1943 года 18-летним юношей был призван в ряды действующей армии», — рассказали в администрации.

Ушаков родился в 1925 году в Кировоградской области Украинской ССР.

Он сражался с фашистами в Белоруссии в составе танкового экипажа и в 1944 году получил медаль «За отвагу» при освобождении Минска. Позже он был удостоен ордена «Красной звезды» за участие в Берлинской наступательной операции.

После Победы ветеран оставил на стене Рейхстага надпись «Я Микола из Украины».

24 июня 1945 года мужчина принял участие в параде Победы на Красной площади. После этого он прослужил в Советской армии еще 32 года.

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