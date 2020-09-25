Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, тело которой было ранее найдено в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В настоящее время с подозреваемым мужчиной 1986 года рождения работают следователи, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки. В четверг, 24 сентября, она вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово Борского района, однако домой не вернулась.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тело пропавшего ребенка нашли в Нижегородской области