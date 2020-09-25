ФСИН: к Тесаку не применяли силу в красноярском СИЗО

Во время пребывания скончавшегося Максима Марцинкевича (Тесака) в следственном изоляторе в Красноярске к нему не применялись специальные средства и физическая сила, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Марцинкевич не обращался в медчасть с жалобами на физические повреждения, записей в его медицинской карте о таких повреждениях нет. Кроме того, данных об угрозе безопасности осужденного или о применении к нему физического или психологического насилия также не поступало.

16 сентября ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СУ СК добавили, что Тесак оставил предсмертную записку. При этом адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Другой его адвокат Валентина Трофимник, подтвердила, что Тесаку предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.

В 2017 году суд признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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