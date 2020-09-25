В Москве в пятницу ожидается до +24°С

В Москве в пятницу, 25 сентября, ожидается до +24°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +22 до +24°C. Установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер сохранит юго-восточное направление, его скорость составил 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.