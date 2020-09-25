Более 500 человек эвакуированы из аэропорта Хабаровска из-за угрозы взрыва

Из хабаровского аэропорта Новый эвакуированы более 500 человек из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщение о минировании терминала и воздушных судов поступило на электронную почту аэропорта, рассказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка поступившей информации.

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