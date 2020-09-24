В Госдуме предложили штрафовать за повторный ложный вызов скорой помощи

В Госдуму поступил законопроект, предлагающий штрафовать на пять тысяч за повторный полиции, пожарных и скорой. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершенный в течение срока… один год)», — говорится в пояснении.

Отмечается, что за 2019 год число таких правонарушений возросло на 15%.

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