В Омске мужчина ударил по голове татарку за разговор на родном языке

В Омске мужчина ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву, сообщает NGS55.

Инцидент произошел в городском автобусе. По словам потерпевшей, попутчик заявил «или по-русски говори, или заткнись», когда она негромко говорила по телефону на татарском.

Тимофеева спросила, почему она не может говорить по телефону и продолжила разговор. В ответ мужчина ударил ее по голове.

«Костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно», — рассказала женщина.

Позднее Тимофеева узнала в нападавшем садовода из местного СНТ. Вместе с дочерью они поехали в полицию и написали заявление.

В областном МВД подтвердили получение заявления, в настоящий момент проводится проверка.