Исландская церковь изобразила Иисуса Христа трансвеститом
Карина Казанцева
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Национальная лютеранская церковь Исландии изобразила на рекламе Иисуса Христа в образе трансвестита, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.
Легойда назвал это безумием и кощунством.
«Не перестаешь удивляться безумию, которое творится в Европе вокруг «гендерного разнообразия»», — написал глава синодального отдела.
По его словам, авторы удалили эту рекламу из-за возмущенных комментариев в интернете, хотя она будет «красоваться» на автобусах еще минимум две недели.
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