Прокурор сообщил, что Абызов владел сотнями компаний за рубежом

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов владел сотнями иностранных компаний, сообщил прокурор в ходе слушания в Гагаринском суде, передает ТАСС.

По словам обвинителя, в Эстонии у Абызова было более 70 фирм, несмотря на то, что он занимал должность федерального министра и не имел права владеть собственностью за рубежом.

На Кипре у экс-министра также было несколько предприятий, в частности Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited.

Прокурор подчеркнул, что Абызов скрывал свое имущество от властей.

Абызов обвиняется по четырем статьям УК России: ст. 159 (Мошенничество), ст. 210 (Организация преступного сообщества), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (Легализация денежных средств).

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