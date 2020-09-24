Житель села под Пензой отрубил средний палец возлюбленной за неприличный жест

Житель Пензенской области предстанет перед судом за то, что отрубил средний палец своей сожительнице, которая показала ему во время застолья неприличный жест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Так, стало известно, что в конце июля 2020 года 44-летний житель села Грабово во время застолья с друзьями поругался с сожительницей, которая хотела выгнать всех гостей на улицу и показала мужчине средний палец. В ответ на это он пригрозил ей отрубить его топором.

«Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. После совершения преступления мужчина помог ей обработать и завязать рану и лег спать», — сообщили в прокуратуре.

Наутро пострадавшая обратилась к врачам, которые рассказали о случившемся в полицию. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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