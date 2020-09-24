В немецком фонде рассказали о состоянии Навального

В немецком фонде Cinema for Piece, который организовал перелет Алексея Навального в Берлин, заявили, что блогер все еще «очень слаб». В дальнейшем представители организации не намерены разговаривать с прессой на эту тему, сообщает РИА «Новости».

«Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни (директор фонда) Яка Бизил о нем не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена, и в настоящее время у нас нет в планах запланированной пресс-конференции», — заявили агентству в фонде.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок».

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