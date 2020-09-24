В СФ предлагают приравнять физлиц к иноагентам за сбор данных для иностранных структур
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России предлагает приравнять физлиц к иностранным агентам за сбор данных в пользу зарубежных структур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.
По его словам, предлагается дать правовую возможность приравнивать лица к иноагентам, которые распространяют информацию политического и другого характера.
Он отметил, что если россиянин занимается подобной деятельностью, то «он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность».
Также такому гражданину следует отчитываться о своих доходах.
Климов добавил, что такая мера носит ответный характер и повторяет положение законодательства США.
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