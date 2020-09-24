В СФ предлагают приравнять физлиц к иноагентам за сбор данных для иностранных структур

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России предлагает приравнять физлиц к иностранным агентам за сбор данных в пользу зарубежных структур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

По его словам, предлагается дать правовую возможность приравнивать лица к иноагентам, которые распространяют информацию политического и другого характера.

Он отметил, что если россиянин занимается подобной деятельностью, то «он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность».

Также такому гражданину следует отчитываться о своих доходах.

Климов добавил, что такая мера носит ответный характер и повторяет положение законодательства США.

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