Врач назвал отличия гриппа от простуды

Врач скорой помощи Петр Давыдов рассказал, как отличить симптомы гриппа и простуды.

По его словам, при гриппе высокая температура долго не спадает даже при приеме жаропонижающих препаратов. Кроме того, у больных краснеют глаза, наблюдаются ломота в мышцах, «грудной» кашель и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.

«Симптомы простуды иные. У простудившегося человека болит горло, сипнет голос, он страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель», — объяснил доктор в эфире «России 1».

Отмечается, что при своевременном обращении к врачу грипп можно вылечить за четыре-пять дней.

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