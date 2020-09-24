Трюдо заявил о второй волне COVID-19 в Канаде

В Канаду уже пришла вторая волна коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в ходе обращения к нации, передает телеканал CTV News.

По его словам, новая волна COVID-19 может стать хуже, чем первая, которая была весной.

«В четырех наших крупнейших провинциях вторая волна не только что началась, она уже вовсю идет», — сказал Трюдо.

Он отметил, что вторую волну коронавирусной инфекции еще можно взять «под контроль». Для этого всем гражданам Канады нужно носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививки от гриппа, указал политик.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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