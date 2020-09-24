В колонии Приморья нашли арбалетную стрелу с наркотиками

На территории колонии строгого режима ИК-41 в Приморском крае была найдена арбалетная стрела с прикрепленными к ней полиэтиленовыми свертками с наркотиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУФСИН России по региону.

По его словам, стрелу обнаружили сотрудники исправительного учреждения в ходе осмотра территории с собакой.

Как рассказал собеседник агентства, после проведения экспертизы было установлено, что в свертках содержались 1,2 гр героина, 4,26 гр смеси табака с маслом каннабиса и более 20 гр масла каннабиса.