В колонии Приморья нашли арбалетную стрелу с наркотиками
Антон Демидов
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На территории колонии строгого режима ИК-41 в Приморском крае была найдена арбалетная стрела с прикрепленными к ней полиэтиленовыми свертками с наркотиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУФСИН России по региону.
По его словам, стрелу обнаружили сотрудники исправительного учреждения в ходе осмотра территории с собакой.
Как рассказал собеседник агентства, после проведения экспертизы было установлено, что в свертках содержались 1,2 гр героина, 4,26 гр смеси табака с маслом каннабиса и более 20 гр масла каннабиса.