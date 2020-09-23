СМИ: россиянина больше 20 лет держали в рабстве на польской ферме

Россиянина больше 20 лет держали в рабстве на польской ферме, сообщил телеканал Polsat.

»Николай Ерофеев последние 23 года был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином. Россиянин боялся кому-либо рассказать о своей судьбе, потому что в Польше он находится нелегально», — сообщил телеканал.

Отмечается, что россиянину 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году как гражданский работник в воинской части советской армии. Ерофеев решил остаться в Польше в 1990-х, когда советские войска покинули страну.

Россиянину помогла сбежать местная жительница. По ее словам, мужчине давали из еды только плесневелый паштет и не разрешали выходить в город.

В настоящий момент делом занимается адвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам.