Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию

Реакция Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса была своевременной и адекватной, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы исходим из того, что реакция организации на пандемию была своевременной, профессиональной, адекватной», — сказал Мишустин.

Премьер также положительно оценил взаимодействие России и ВОЗ, заявив, что Москва готова к конструктивному диалогу, чтобы совершенствовать систему международных медико-санитарных правил.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, больше 23 млн человек выздоровели, а более 970 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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