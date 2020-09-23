Адвокат заявил, что причиной смерти Тесака стали не раны на его теле

Раны на руках и шее националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак не могли стать причиной его смерти, заявил ТАСС адвокат Марцинкевича Иван Сидоров.

В справке о смерти, которую выдали в ЗАГС семье Марцинкевича, сказано, что он умер от асфиксии, утверждает Сидоров, уточнив, что в документе никак не отмечен факт, что на теле есть раны на шее и руках.

16 сентября ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СУ СК добавили, что Тесак оставил предсмертную записку. При этом адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Другой его адвокат Валентина Трофимник, подтвердила, что Тесаку предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.

В 2017 году суд признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти

— «Ему помогли уйти»: эксперты нашли признаки убийства Тесака

— Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством