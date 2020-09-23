Диетолог назвал продукты для борьбы с облысением

Диетолог Райан Раман рассказал о продуктах, которые могут замедлить выпадение волос. Об этом сообщает Express.

В первую очередь он назвал авокадо, постольку этот плод богат витамином Е, который защищает кожу головы.

Также для предотвращения облысения доктор посоветовал употреблять батат. В этом овоще содержится бета-каротин, который превращается в витамин А. Он способствует выработке кожного сала, необходимого для защиты головы от сухости, внешних факторов и повреждений.

Раман добавил, что сбалансированная диета способна восстановить рост волос, особенно, если они выпадали из-за плохого питания.

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