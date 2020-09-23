Больше 240 тысяч жителей Москвы вылечились от коронавируса

В столице от коронавируса выздоровели еще 1 226 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего московские врачи вылечили от инфекции 240 352 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, почти 22 млн человек выздоровели, а более 960 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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