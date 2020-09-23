Самый маленький в мире кубик Рубика продемонстрировали в Японии, передает агентство Киодо.

Длина каждой стороны такого кубика составляет 9,9 мм, а его цена — около $1,9 тыс.

Создателями игрушки стала Megahouse Corporation в сотрудничестве с небольшой провинциальной мастерской по производству металлоизделий Iriso Seimitsu Co.,Ltd. Эта мастерская известна тем, что там изготовлены самые маленькие игральные кости и линейка с делением 0,1 мм.

Кубик Рубика был создан в 1974 году скульптором Эрне Рубиком. Данное изобретение считается лидером среди игрушек по общему числу продаж: во всем мире продано уже около 350 млн головоломок.

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