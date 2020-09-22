У адептов секты Виссариона нашли фаллоимитаторы

В ходе обысков у членов религиозной организации «Церковь последнего завета», которую возглавляет задержанный Сергей Тороп (Виссарион), обнаружили резиновые фаллоимитаторы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись следственных действий.

Кроме того, при обысках в общине на Сухой горе в Красноярском крае было найдено огнестрельное оружие, а также патроны и порох, свидетельствует видеозапись.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников . По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.

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